Governo altera edital para contratação de 42 profissionais em Goiás

A Prefeitura de Monte Alegre, no Estado de Goiás, divulgou alterações no edital do processo seletivo, cujo objetivo é o preenchimento de 42 vagas destinadas à contratação temporária de profissionais.





De acordo com a retificação, o quadro de vagas passa a contar com os cargos de auxiliar de ensino básico e auxiliar de serviços gerais, na zona rural. As vagas ficam dispostas da seguinte forma:

Professor Pedagogo (4);

Professor - Educação Física (1);

Auxiliar de Ensino Básico - Zona Rural (10);

Auxiliar de Serviços Gerais - Merenda-Limpeza Zona Rural (9);

Auxiliar de Serviços Gerais - ASG (6);

Motorista ônibus escolar categoria D (1);

Motorista categoria D (1);

Monitor de Creche (4);

Vigilante Noturno (5); e

Nutricionista (1).





Seleção em andamento

Os candidatos puderam se inscrever entre os dias 2 e 5 de agosto, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça da Matriz, nº 02. Neste momento, estão sendo analisados por meio da avaliação de títulos, baseado nos critérios de pontuação especificados no edital.





Se contratado, o profissional deve exercer uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais com remuneração que alterna entre R$ 1.100,00 a R$ 2.200,00, a depender do cargo.