TJSP abre concurso com mais de 260 vagas e salário de R$ 28,8 mil

(foto: TJSP/DIvulgação) O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou um novo concurso público com 266 vagas imediatas para juízes substitutos. As remunerações iniciais da carreira são de R$28.883,97.





Para concorrer é necessário preciso ser bacharel em direito há três anos, no mínimo, e ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva.





As inscrições inicia em 16 de agosto e seguem até 17 de setembro, por meio do site da Fundação Vunesp . A taxa é de R$288,83.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva; prova escrita; inscrição definitiva; sindicância da vida pregressa e investigação social; exames de sanidade física e mental; avaliação psicólogica; prova oral e avaliação de títulos.





A prova objetiva está prevista para 14 de novembro, em São Paulo.





O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.





Mais chances para o TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou também um novo edital de concurso com 845 vagas para escrevente judiciário, que exige ensino médio completo. Os salários iniciais são de R$4.981,71.





Há vagas para todas as regiões administrativas judiciárias do TJ: São Paulo capital, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.