Coren-MG adia realização das provas do concurso; veja novo cronograma

(foto: DIvulgação)

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren - MG), prorrogou a realização das provas do concurso com vagas para auxiliar técnico de fiscalização (1), contador e enfermeiro fiscal (12). As avaliações agora estão previstas para 10 de outubro de 2021. A indormação foi publicada no site da A Fundação Cefet, banca organizadora do certame.