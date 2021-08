Seduc-AM abre inscrições para professores; salários de até R$ 3,6 mil

(foto: Divulgação) A Secretaria de Educação do Maranhão está com inscrições abertas para seleção com 20 vagas para professores, além de formação de cadastro reserva. O salário é de até R$ 3.680,46.





As vagas sãp para áreas de Creche (12), Pré-Escola (6), Língua Inglesa (2), Professor Intérprete de Libras, Professor AEE, Professor Revisor Braile, Professor AEE Tutor.



Os aprovados vão atuar na Educação Infantil, na Unidade Regional de Educação da cidade de São Luís.





Inscrições e etapas

As inscrições devem ser feitas entre 9 a 13 de agosto, por meio do preenchimento do formulário, disponível no site da Secretaria de Educação.





Os candidatos passarão por avaliação curricular de títulos e experiência profissional e entrevista





A entrevista está prevista para ser aplicada a partir do dia 30 de agosto até o dia 2 de setembro de 2021.





O prazo de validade da seleção é de um ano, a contar da data de sua homologação, prorrogável por igual período.