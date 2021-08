Saúde do DF convoca aprovados em seleção emergencial contra a covid-19

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou nesta sexta-feira (6/9) a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde – Especialistas, Técnicos e Auxiliares de Saúde, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus.

Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida, impreterivelmente, em até cinco dias úteis à contar da data desta publicação (6/8). Ou seja, , no período de 9 de agosto de 2021 à 13 de agosto de 2021, exceto sábado, domingo e feriado.

Eles deverão se apresentar no Auditório da Secretária de

Estado de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 16h.

Retificação

A Secretaria de Saúde também publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (6/8), uma retificação sobre a seleção para médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.





As alterações são relativas à redação do termo, que ao invés de "cargo" passa a ser "função pública" e também sobre o quantitativo de vagas para pessoas com deficiência e cotistas. Confira o documento completo aqui.





A retificação também especifica que O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado pelos núcleos de segurança, higiene e medicina do trabalho em virtude da incompatibilidade de deficiência com as atribuições do cargo de atuação, será Eliminado do processo seletivo. Das decisões da perícia médica singular emitidas pelos núcleos de segurança, higiene e medicina do trabalho, caberão recurso dirigido a Gerência de segurança, higiene e medicina do trabalho.

Segundo o documento, os candidatos também deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental, bem como apresentar toda documentação exigida (original e cópia) no Edital de abertura.