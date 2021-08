Concurso PF: divulgadas regras de pedido de adiamento de avaliação médica para gestantes

(foto: PF/Divulgação) A Polícia Federal divulgou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (5/8), o edital referente aos procedimentos para solicitação de adiamento da avaliação médica - consulta (anamnese e exame físico) e/ou envio parcial de exames médicos - pelas candidatas gestantes, impedidas, ou com restrição, de realizar a fase.



Segundo o documento, o adiamento da consulta e o envio dos exames que não forem apresentados nos prazos previstos no Edital, não poderão ser por prazo inferior a seis meses nem superior a um ano após o parto.



A candidata gestante que tiver deferido o adiamento da realização da avaliação médica - consulta e/ou envio parcial de exames médicos - não poderá ser matriculada no Curso de Formação Profissional sem a aprovação na referida avaliação.

Se não houver tempo hábil para a aplicação da avaliação médica antes do início de Curso de Formação Profissional relativo ao concurso público regido por este edital, a participação da gestante, caso aprovada na avaliação médica, ficará postergada para o subsequente Curso de Formação Profissional do cargo para o qual concorreu, independente do fim da validade do concurso público.

A candidata que tiver adiada a sua avaliação médica terá sua vaga reservada no Curso de Formação Profissional, se possuir classificação que permita a sua matrícula no referido curso, não podendo ter a sua vaga ocupada por outro candidato.

Como requerer o adiamento

A candidata deverá, no período compreendido entre as 10 horas do dia 5 de agosto de 2021 e 18 horas do dia 6 de agosto de 2021 (horário oficial de Brasília/DF):

a) acessar link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21;

b) no campo apropriado, assinalar a sua pretensão de adiamento da realização da avaliação médica; e

c) enviar, via upload, documento médico que comprove o seu estado gravídico.

A documentação deverá ser enviada de forma legível no período estabelecido, via upload, por meio do site http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21.



Confira aqui o regulamento completo!



Próximas etapas





A consulta médica, a ser realizada nos dias 7 ou 8 de agosto de 2021, por meio de consulta individual. A avaliação médica, que compreende a consulta médica (anamnese e exame físico), será realizada por junta médica do Cebraspe. Entre os dias 26 de julho e 6 de agosto, eles também deverão preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Confira as próximas etapas:





- prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;





- prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório;





- avaliação de títulos, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e





- primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem caráter eliminatório.





Sobre o concurso

São ofertadas 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista que podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). As remunerações mensais variam entre R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74.