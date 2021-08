Seplad do Pará publica edital de concurso público com 24 vagas

(foto: Seplad PA/ Facebook) As expectativas se cumpriram! A Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad PA) publicou, nesta terça-feira (3/8), o edital de abertura do concurso público com 24 vagas imediatas em cargos de nível superior e formação de cadastro reserva.





As oportunidades são distribuídas entre as áreas de Administração (4); Biblioteconomia (2); Ciência Contábeis (5); Ciências Econômicas (2); Estatística (1); Psicologia (1); Arquitetura - (2); e Engenharia Civil (4).





Se admitidos, os profissionais receberão ganhos iniciais no valor de R$ 2.809,37 para uma carga horária de 30 horas semanais. Isto em todos os cargos.





Os interessados devem se inscrever no período de 12 de agosto até 7 de outubro por meio do preenchimento de um formulário presente no site do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cetap), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é no valor de R$ 59,00.









A validade da seleção é de dois anos, podendo ser prorrogada uma vez pelo mesmo período.





Etapas

De acordo com o documento, as provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 14 de novembro. Os exames contarão com 60 questões de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Informática, Legislação, Noções de Direito e Noções de Administração Pública. No mesmo dia também haverá a elaboração de uma redação. Os candidatos ainda serão submetidos a uma avaliação de títulos.