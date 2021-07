Governo retifica edital da Seduc-AL e amplia chances para professores da educação especial

(foto: Sedu Al/Divulgação)

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), divulgou uma retificação do edital do concurso público da Secretaria da Educação (Seduc) que oferece 3.000 vagas. O novo documento, entre outros pontos, amplia as áreas de especialização para quem vai concorrer à vaga de professor da educação especial, gerando mais oportunidades para os candidatos.