Concurso TJGO: mais de 12 mil candidatos vão disputar seleção com 52 vagas

(foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) divulgou a lista com as inscrições deferidas para o 57º Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás. Ao todo, foram confirmados 12.199 inscritos, que vão concorrer ao provimento de 52 vagas. A lista completa está disponível aqui