TJSP abre concurso público com mais de 800 vagas

(foto: TJSP/Divulgação) O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou nesta quinta-feira (29/7),um novo edital de concurso com 845 vagas para escrevente judiciário, que exige ensino médio completo. Os salários iniciais são de R$4.981,71.



Há vagas para todas as regiões administrativas judiciárias do TJ: São Paulo capital, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.





Interessados podem se inscrever a partir desta sexta-feira (30/7) até 2 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp , banca organizadora do certame. A taxa é de R$79. O pagamento poderá ser efetuado até 3 de setembro.