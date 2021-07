Tribunal de Justiça Militar de MG publica edital do próximo concurso

(foto: Divulgaçã/ TJMMG) O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais ( TJM/MG ) divulgou, nesta terça-feira (27/7), o edital do novo concurso público com 27 vagas imediatas com formação de cadastro reserva para oficiais e analistas judiciários, cargos dos níveis médio e superior.





Ss oportunidades de nível médio estão distribuídas da seguinte forma: 21 vagas de oficial judiciário - especialidade oficial judiciário; cadastro de reserva para oficial judiciário - especialidade oficial de justiça; 1 vaga de oficial judiciário – assistente técnico de sistemas. Os interessados devem possuir certificado de conclusão do Ensino Médio. Se admitidos, os ganhos iniciais serão de R$2.986,57.





Já para o nível superior, as chances são para: Analista judiciário - especialidade analista judiciário (1), que exige graduação em Direito; Analista judiciário – contador (1); Analista judiciário – analista de Tecnologia da Informação (2); Analista judiciário – jornalista (1). Para se candidatar a alguma dessas, é preciso apresentar diploma de graduação na área e possuir registro profissional. Nestes casos, as remunerações são de R$4.677,09.





Etapas e Inscrições

As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Consulplan de 4 de outubro a 4 de novembro. A taxa de participação custa R$ 70 para cargos de nível médio e R$90 para nível superior.

Vale ressaltar que, do número total de vagas, 20% são destinados a candidatos negros e outros 5% a pessoas com deficiência. Candidatos inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 4 a 6 de outubro.





Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e de redação. A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para ser realizada no dia 5 de dezembro, no município de Belo Horizonte. O certame terá 50 questões de múltipla escolha.





O concurso TJM MG tem dois anos como prazo de validade, com possibilidade de prorrogação por igual período.