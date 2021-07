Prazo de validade do concurso do TRE/SP é suspenso

(foto: Divulgação TRE SP)





Segundo o documento, a suspensão vale a contar de 31 de dezembro deste ano até o dia 1º de janeiro de 2022. O certame perderia a validade em agosto deste ano. Isso porque a homologação da seleção aconteceu em agosto de 2017.





O órgão prevê a realização de um novo concurso público na proposta orçamentária para 2022.





Seleção

O concurso teve a Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora. Na época, foram ofertadas 14 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva com remunerações entre R$ 5.934,15 e R$ 9.736,27.





O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE SP) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (27/7) a suspensão do prazo de validade do concurso de 2016 para admissão de analista (diversas especialidades) e técnico (diversas especialidades).