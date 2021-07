PA: Fundação de Atendimento Socioeducativo abre seleção com 350 vagas

As oportunidades estão distribuídas para os cargos de Assistente Social (8); Pedagogo (3); Psicólogo (13); Técnico Social - Enfermeiro (2); Técnico Social - Estatístico (1); Agente Administrativo (19); Auxiliar de Enfermagem (18); Monitor (224); Motorista (12); Agente de Artes Praticas - Cozinha (24); Agente de Artes Praticas - Manutenção Predial (12) e Agente de Portaria (14)

O novo processo seletivo é para atuação na Sede Administrativa da FASEPA e nas Unidades de Atendimento Socioeducativas localizadas nos municípios de Belém, Marabá e Santarém. A jornada de trabalho semanal é de 30 horas e as remunerações variam entre R$ 1.100,00 a R$ 1.560,76.

Inscrição

Os interessados devem ficar atentos pois as inscrições serão abertas, exclusivamente via internet por meio do site da Sipros , nesta terça-feira (27/7) e acabam no dia 30 de julho de 2021 às 23h59. Os candidatos serão analisados por meio de uma avaliação de títulos e uma entrevista, que deve acontecer entre os dias 20 de setembro e 15 de outubro.