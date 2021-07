Até R$ 3 mil: Cress/RO retoma concurso e publica novo cronograma

(foto: Freepik)

O Conselho Regional de Serviço Social da 23ª Região (Cress/RO) retomou o concurso público para agentes e técnicos, suspenso em 2020 devido à pandemia de covid-19. Agora, de acordo com o documento publicado no site do Instituto Quadrix, as provas serão aplicadas em 10 de outubro.