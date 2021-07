Concurso PF: candidatos já podem acessar o resultado final do TAF

(foto: Divulgação / PF) O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta sexta-feira (23/7), o resultado final do teste de aptidão física (TAF) do concurso da Polícia Federal (PF) de 2021. A publicação no Diário Oficial da União também traz a convocação para avaliação médica e para o preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).





Nos dias 3 e 4 de julho, foram aplicados os seguintes testes: barra fixa; impulsão horizontal; natação (50 metros); e corrida de 12 minutos. Na ocasião, uma das instruções para a realização da etapa de atividades físicas foi a utilização de máscara durante todo o tempo em que o candidato estiver nas dependências dos locais de realização do exame, inclusive na ocasião da execução dos testes.





O resultado provisório do TAF foi divulgado no início deste mês, quando os candidatos puderam acessar o espelho de avaliação e interpor recurso contra o resultado provisório no exame de aptidão física nos dias 17 e 18 de julho de 2021. Agora, com a divulgação do resultado final, o Cebraspe informa também que não serão aceitos pedidos de revisão.





Próximas etapas

A partir do dia 2 de agosto, o candidato deverá consultar o local de realização da consulta médica, a ser realizada nos dias 7 ou 8 de agosto de 2021, por meio de consulta individual. A avaliação médica, que compreende a consulta médica (anamnese e exame físico), será realizada por junta médica do Cebraspe. Entre os dias 26 de julho e 6 de agosto, eles também deverão preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC). Confira as próximas etapas:





- prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;





- prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório;





- avaliação de títulos, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e





- primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem caráter eliminatório.





Sobre o concurso

São ofertadas 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista que podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). As remunerações mensais variam entre R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74.