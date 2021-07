Sefaz ES: mais de 14 mil pessoas farão as provas em 29 de agosto

(foto: Sefaz - ES) Está chegando o grande dia para quem se inscreveu no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES). As provas objetivas e discursivas acontecerão na próxima quinta-feira (29/7). A Fundação Getúlio Vargas disponibilizou, na última terça-feira (22/7), a relação de candidatos com inscrições deferidas no certame para auditor fiscal da receita estadual.





A seleção conta com 14.106 inscrições homologadas, com aproximadamente 282 inscritos para cada uma das 50 chances imediatas – ainda são oferecidas outras 100 para cadastro reserva. Puderam se candidatar profissionais com diploma de nível superior em qualquer área.





Do quantitativo total de vagas (150), 17% são destinados a candidatos negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas. Se admitidos, os profissionais receberão salário inicial de R$12.492,19 para carga horária semanal de 40 horas.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, redação e avaliação de títulos. As provas presenciais estão previstas para o dia 29 de agosto, na capital do Estado (Vitória). Pela manhã, será aplicada a prova de conhecimentos específicos e, à tarde, serão realizadas as questões de conhecimentos gerais e a redação.