Prorrogado prazo para pagamento de taxa de concurso da Sefaz-CE

O prazo para pagamento da taxa de participação do concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) foi prorrogado. Em comunicado, publicado no site da banca Cebraspe, foi informado que, agora, os candidatos terão até a próxima sexta-feira (23/7) para efetuar o pagamento do valor.





A data foi prorrogada devido a um erro no deferimento da solicitação de isenção de alguns candidatos. A data para a divulgação dos candidatos com o pedido aprovado também foi alterada: agora, o documento será publicado nesta quinta (22/7).





A taxa de participação é de R$ 180. As inscrições foram encerradas no final de junho. Confira aqui a página de acompanhamento do concurso público!





O concurso

São 94 vagas imediatas para auditores fiscais de várias áreas de nível superior. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$16.045,30 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.

Do número de vagas, 50 são para a função de auditor fiscal da receita estadual, que exige nível superior em qualquer área. As outras chances são distribuídas entre as especialidades de contábil-financeiro, fiscal jurídico e tecnologia da informação.





Como método de seleção, os candidatos passarão por prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Fortaleza, em 15 de agosto. A avaliação será constituída por 160 questões divididas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos de acordo com a especialidade.





















