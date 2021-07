Alto Paraíso de Goiás lança seleção com mais de 750 vagas

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, cidade localizada a cerca de 220 km de Brasília, lançou novo processo seletivo com 759 vagas temporárias para todos os níveis de escolaridade. Os profissionais serão contratados pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo tempo.

Aqueles com nível fundamental poderão concorrer às vagas de mecânico, agente de serviços de higiene e alimentação e agente de vigilância.





Ao nível técnico, há vagas para auxiliar de farmácia, eletricista, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas, orientador social, agente administrativo, entrevistador social, fiscal de obras, fiscal de vigilância sanitária, motorista, recepcionista, técnico em enfermagem, secretário escolar, fiscal ambiental, monitor de creche, fiscal de tributos e motorista de ambulância.



Por fim, ao superior, as chances são para assistente social, analista ambiental, biomédico, enfermeiro assistente hospitalar, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, professor, médico e psicólogo.

Do número total de vagas, 114 são para provimento imediato e 645 para formação de cadastro de reserva. A jornada semanal poderá ser de 24, 30 ou 40 horas semanais, para remuneração de R$ 1.100 a R$ 2.200.

As inscrições são gratuitas e serão aceitas de 28 a 30 de julho, de forma presencial, no Ginásio de Esportes Ulisses S. da Silva. O local fica Rua 12 de Dezembro e o atendimento será realizado das 8h às 17h. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha de inscrição e apresentar os documentos comprobatórios requisitados no edital de abertura