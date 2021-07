CRMV-RO: abertas inscrições de concurso com 99 oportunidades

Os profissionais serão lotados em Porto Velho-RO. Do número de vagas, 56 são para o cargo de auxiliar administrativo, de nível médio. Também para o nível médio, há 28 oportunidades na função de agente fiscal. Já para o superior, as 15 vagas são para fiscais médicos veterinários.

Os servidores deverão exercer jornada de trabalho de 40 a 44 horas semanais para remuneração de R$ 1.709,95 a R$ 6.400. Além dos ganhos iniciais, os profissionais terão direito a vale-transporte e vale-alimentação, no valor de R$ 400.

As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Quadrix até 19 de agosto, às 23h59. Há taxa de participação de R$ 55 (médio) a R$ 65 (superior). A isenção do valor pode ser solicitada até às 18h de 26 de julho por inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.