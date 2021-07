Amanco Wavin abre inscrições para programa de estágio em várias cidades

As vagas abrangem diferentes setores como jurídico, financeiro, contabilidade, marketing, engenharia, RH, compras, qualidade, manutenção, produção, comercial e segurança do Trabalho.



Com duração de 24 meses, as oportunidades não exigem o conhecimento da língua inglesa como item obrigatório.





As 36 vagas de estágio são oferecidas nas seguintes cidades onde a marca possui operação:

São Paulo (SP) - 11 vagas

Joinville (SP) - 14 vagas

Ribeirão das Neves (MG) - 1 vaga

Suape (PE) - 1 vaga

São José dos Campos (SP) - 4 vagas

Sumaré (SP) - 5 vagas