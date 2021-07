Polícia Rodoviária Federal divulga resultado final do TAF e publica convocação

(foto: Divulgação/PRF) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21/7), o resultado final do exame de aptidão física (TAF), da avaliação psicológica e a convocação para a avaliação de saúde. A publicação referente ao concurso público com 1.500 vagas também pode ser conferida no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)





O resultado provisório foi anunciado no início do mês. Na ocasião, os candidatos puderam acessar o espelho de avaliação do exame de aptidão física e interpor recursos nos dias 17 e 18 de julho. As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos devem estar disponíveis no dia 28 deste mês.





A próxima etapa da seleção busca verificar se o candidato, com deficiência ou não, goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar as tarefas típicas inerentes ao cargo. A avaliação de saúde será realizada nos dias 31 de julho ou 1º de agosto. O local estará disponível para consulta a partir do dia 26 de julho.





Os candidatos ainda passarão por avaliação de título, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação para quem se autodeclarou negro. Por fim, será iniciado o curso de formação profissional.





O concurso

São 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. As oportunidades estão distribuídas em 1.175 para ampla concorrência, 300 para negros e 75 para pessoas com deficiência (PcD). Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente).