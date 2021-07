TJRN contrata 58 profissionais temporários de nível superior

(foto: Freepik) O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) tornou público o edital de abertura de um novo processo seletivo com 58 vagas para profissionais temporários nas áreas de psicologia, pedagogia e serviço social.





As oportunidades são para o nível superior e estão distribuídas entre as comarcas de Natal, Parnamirim, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Macau, Nova Cruz e João Câmara. Os profissionais nomeados serão contratados por até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.





Além da escolaridade exigida, os candidatos deverão possuir, no mínimo, um ano de experiência profissional com atividades de análise de processos judiciais. Os servidores irão atuar em jornada semanal de 40 horas para remuneração no valor de R$ 3.219,67.





As inscrições já estão abertas e serão aceitas pelo site do TJRN até 6 de agosto, de forma gratuita. Os concorrentes serão avaliados remotamente em análise de títulos e experiência profissional.





O resultado final da seleção está previsto para ser publicado em 31 de agosto. Já o prazo de validade do processo seletivo será de um ano.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer