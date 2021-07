CBMTO publica resultado final de provas objetivas para oficiais e praças

(foto: Secom/Divulgação) O Corpo Militar de Bombeiros (CBMTO) tornou público o resultado final das provas objetivas do concurso público com 115 vagas para oficiais e praças. Os resultados podem ser conferidos no site do Cebraspe.





Também estão disponíveis os resultados provisórios da prova de redação, com possibilidade de interposição de recurso até às 18h desta terça-feira no Sistema de Recursos. Confira aqui!





Agora, os candidatos aprovados passarão pelas etapas de exame de capacidade física, avaliação psicológica, avaliação médica e odontológica e investigação social e da vida pregressa.





O concurso

O edital, regido pelo Cebraspe, oferta 115 vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO) e no Curso de Formação de Praças (CFP). As chances são distribuídas em 13 vagas para cadetes do sexo masculino, 2 para cadetes do sexo feminino, 90 para aluno-oficial do sexo masculino e 10 para aluno-oficial do sexo feminino.





Para concorrer ao cargo de cadete é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, em qualquer área de formação. Já para o cargo de aluno-soldado é necessário ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio. Os contratados receberão salário de R$ 4.805,62 a R$ 8.952,33.





























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer