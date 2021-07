Concurso PRF: reaberto prazo para envio de documentos

(foto: PRF/DIvulgação)





O documento diz ainda que os documentos apresentados e a FIP preenchida no período de 18 a 24 de junho de 2021 e suas alterações, serão considerados e não necessitam ser reenviados.





Os candidatos convocados deverão enviar os documentos listados no edital e suas alterações, necessários à investigação social e à verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para cada fase do concurso, inclusive para a matrícula no CFP, que se estenderá pela primeira e segunda etapas, encerrando-se apenas com a nomeação do candidato, ou complementar a documentação já enviada, por meio de upload, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_21 , das 10 horas do dia 16 de julho de 2021 às 18 horas do dia 19 de julho de 2021 (horário oficial de Brasília/DF).





O candidato que ainda estiver cursando o ensino superior deverá apresentar declaração, expedida por Instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, indicando a data prevista para conclusão do curso de nível superior, para fins de comprovação de que terá condições de implementar, até o último dia do Curso de Formação, o requisito de escolaridade exigido para ingresso no cargo.





É facultado ao candidato apresentar, por ocasião da apresentação de documentos de que trata este edital, a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir para conduzir veículo automotor, na categoria "B" ou superior, válida e sem impedimentos durante todo o período do CFP, e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e(ou) horário para dirigir.





Será obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir para conduzir veículo automotor, na categoria "B" ou superior, válida e sem impedimentos durante todo o período do CFP, por ocasião da matrícula no referido curso.





O documento explica ainda que o candidato que não conseguir emitir alguma das certidões listadas no subitem 13.3 do edital de abertura, em função de problemas no funcionamento de órgãos públicos decorrentes da pandemia do coronavírus, deverá anexar o respectivo comprovante de solicitação do documento, devendo apresentar a referida certidão até a matrícula no CFP.





E, os candidatos convocados deverão preencher, para fins da investigação, a FIP, na forma do modelo disponibilizado no site do Cebraspe, das 10 horas do dia 16 de julho de 2021 às 18 horas do dia 19 de julho de 2021.





lSomente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos.





Serão aceitas certidões obtidas por meio de site oficial, desde que possuam assinatura digital com base em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica, ou possibilite verificação da autenticidade dos documentos emitidos.





Fique atento! Durante todo o período do concurso público, até a nomeação, exclusivamente para efeito da investigação social, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIP, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação social, nos termos do Anexo VI do edital de abertura.





O edital de resultado provisório na análise de documentos e no preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) será publicado no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe, na data provável de 3 de setembro de 2021.

Próximas etapas

O edital de resultados finais no exame de aptidão física, na avaliação psicológica e na apresentação de documentos e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP) e de convocação para a avaliação médica, para a avaliação biopsicossocial, para a avaliação de títulos e para o procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no site do Cebraspe, na data provável de 21 de julho.





Os exames laboratoriais e complementares e laudos médicos decorrentes das avaliações médicas especializadas deverão ser enviados no período provável das 10h de 22 de julho de às 18h de 2 de agosto.





Por fim, a avaliação clínica presencial será realizada no período provável de 31 de julho a 1º de agosto.





O concurso

São 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador. As provas objetivas e discursivas foram realizadas em 9 de maio.





Além das provas objetivas, os candidatos passaram por exame dissertativo, composto por redação de texto dissertativo. As etapas tiveram duração de 4 horas e 30 minutos para ambas as avaliações, que foram aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso foi composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que contou com cinco testes, e os exames complementares.





O concurso registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção contou com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.

