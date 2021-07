Ganhos de até R$ 6.679,93: Concurso Adapar PR é retomado

Adapar/ Divulgação (foto: Adapar PR)



O Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap), tornou pública a retomada do concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) que visa contratar 80 profissionais de níveis médio, técnico e superior. A informação foi publicada no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) nesta quarta-feira (14/7).





As provas objetivas, previstas para o dia 10 de maio do ano passado, precisaram ser adiadas devido a pandemia de covid-19. Agora, de acordo com o novo calendário, o certame será realizado no dia 12 de setembro em três municípios: Curitiba, Londrina e Cascavel. O resultado final deve ser anunciado no dia 6 de outubro.





As oportunidades são para os cargos de Fiscal de Defesa Agropecuária (30) e Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária (50). A remuneração mensal varia entre R$ 2.671,97 e R$ 6.679 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Mais de 6 mil candidatos se inscreveram, desses 3.850 estão concorrendo às vagas de médicos veterinários e 2.314 para técnico agropecuário.