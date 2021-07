Abin prorroga prazo de validade do último concurso

(foto: Abin/Divulgação) O prazo de validade do concurso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi prorrogado por mais dois anos. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15/7).





O documento informa que o diretor do órgão torna pública a prorrogação, por mais dois anos, do prazo de validade do concurso destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de oficial de inteligência, de oficial técnico de inteligência e de agente de inteligência. A informação é referente ao edital de 2 de janeiro de 2018 e a prorrogação passa a contar de 25 de agosto de 2021.





O concurso





O concurso ofereceu 300 vagas imediatas distribuídas em três cargos de níveis médio e superior: oficial, oficial técnico e agente de inteligência. Os salários são de R$ 16.620,46 (oficial), R$ 15.312,74 (oficial Técnico) e R$ 6.302,23 (agente). Todas as chances são para lotação em Brasília, apenas o cargo de oficial de inteligência área 1 (para qualquer graduação) admite trabalhar em qualquer Unidade da Federação.





Quem tem nível médio de formação concorreu a 20 vagas para agente de inteligência. As outras 60 oportunidades foram para Oficial Técnico de Inteligência, que admitiu inscrição de graduados em administração, economia, contabilidade, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação, arquivologia ou biblioteconomia. As demais 220 vagas são para o cargo de oficial de inteligência, para candidatos com curso de graduação em qualquer área de formação.