Polícia Federal divulga resultado provisório do teste de aptidão física

A Polícia Federal (PF) divulgou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15/7), os resultados provisórios da etapa de teste de aptidão física (TAF).





Os candidatos que forem considerados inaptos ou desistentes nos testes em barra fixa, de impulsão horizontal e de natação poderão ter acesso à gravação em vídeo dos referidos testes, das 10h de 17 de julho às 18h do dia 18 do mesmo mês, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site do Cebraspe.





Os candidatos também poderão ter acesso ao espelho de avaliação do exame de aptidão física e interpor recurso contra o resultado provisório durante o período.





O edital de resultado final no TAF e de convocação para a avaliação médica e para o preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) será publicado no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe na data provável de 23 de julho.





O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). Veja tudo sobre o concurso aqui!

















