TCDF convoca para inscrição definitiva em concurso para procuradores

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (14/7), o resultado final das provas discursivas e a convocação para o envio da documentação para a inscrição definitiva e

para o envio dos documentos para a avaliação de títulos, do concurso público para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF.

Para a inscrição definitiva, a ser realizada no período entre 10 horas do dia 15 de julho de 2021 e 18 horas do dia 29 de julho de 2021 (horário oficial de Brasília/DF), o candidato deverá observar todas as instruções no edital.





A inscrição definitiva será solicitada pelos candidatos mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso. O requerimento será realizado exclusivamente por meio do site do Cebraspe





Para a avaliação de títulos, os candidatos deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 15 de julho de 2021 e 18 horas do dia 29 de julho de 2021, via upload, por meio de link específico, disponível no site da banca , imagem legível da documentação referente à avaliação de títulos.





Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação de títulos.





As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório nas provas discursivas estarão à disposição dos candidatos a partir da data provávelde 21 de julho de 2021,no site