Secretaria de Saúde do DF abre nova seleção com 215 vagas

(foto: Secretaria de Saúde/DIvulgação)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou edital de um novo processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de reserva com 215 vagas para especialistas, técnicos e auxiliares de saúde. O objetivo da seleção é complementação da força de trabalho, visando o atendimento no combate à pandemia do novo coronavírus .