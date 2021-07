Banco da Amazônia publica resultado final de concurso para técnicos científicos

(foto: Freepik) O Banco da Amazônia (Basa) tornou pública a homologação do resultado final do concurso público com cinco vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de técnico científico - área de tecnologia, de nível superior.





O edital com o nome dos candidatos selecionados foi divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (13/7). Confira aqui!





O concurso

A remuneração inicial é de R$ 3.145,79. Além do salário, os aprovados receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 1.486,03; auxílio-creche; possibilidade de exercício de funções gratificadas; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; possibilidade de participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - Prev Amazônia; participação nos lucros ou nos resultados da Empresa.





Os candidatos passaram por prova objetiva e avaliação de títulos. O concurso foi aplicado nas cidades de Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA.





O concurso foi organizado pela Fundação Cesgranrio. Veja a página de acompanhamento.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer