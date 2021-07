TCDF retoma concurso para auditor e divulga novo cronograma

PRF retifica cronograma de concurso com 1.500 vagas; veja novas datas

PRF retifica cronograma de concurso com 1.500 vagas; veja novas datas

Últimos dias! BRB encerra inscrições de concurso com 200 vagas na próxima quinta

Últimos dias! BRB encerra inscrições de concurso com 200 vagas na próxima quinta

Secretaria de Saúde do DF divulga resultado preliminar de seleção com 220 vagas

Secretaria de Saúde do DF divulga resultado preliminar de seleção com 220 vagas

Vale abre vagas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência

Vale abre vagas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência

PBH abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil; veja detalhes

PBH abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil; veja detalhes

Polícia Militar de MG abre concurso com 120 vagas para oficiais

Polícia Militar de MG abre concurso com 120 vagas para oficiais

Vagas em projetos! Unesco contrata profissional com graduação em Direito

Vagas em projetos! Unesco contrata profissional com graduação em Direito

PRF divulga resultado do exame de aptidão física para policial rodoviário

PRF divulga resultado do exame de aptidão física para policial rodoviário

Detran//AC abre seleção com mais de 60 vagas para médio e superior

Detran//AC abre seleção com mais de 60 vagas para médio e superior