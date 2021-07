Concurso Banese é retomado; provas já tem data marcada

(foto: Banese/Divulgação) O Banco do Estado de Sergipe (Banese) tornou pública a retomada e o cronograma atualizado do concurso público para técnicos bancários. De acordo com o documento publicado no site do Cebraspe nesta sexta-feira (9/7), as provas estão previstas para 12 de setembro.





Confira as novas datas do certame divulgadas:

Edital com consulta aos locais de prova - 1°/9

Aplicação das provas objetivas e discursivas - 12/9

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas - 14/9, às 19h

Prazo para interposição de recursos quanto aos gabaritos preliminares - 15 a 16/9

Divulgação dos gabaritos definitivos, do resultado final da prova objetiva e resultado provisório da prova discursiva - 5/10





O concurso

O certame abriu 45 vagas de níveis médio e superior para a carreira de técnico bancário. Os salários variam entre R$ 2.223,60 e R$ 4.361,94. As vagas são distribuídas entre cargos de técnico bancário I, que exige nível médio de formação, e técnico bancário III na especialidade de desenvolvimento, na área de informática.





As inscrições foram aceitas pelo site do Cebraspe até 22 de março. As taxas são de R$ 56,90 e R$ 70. Os candidatos inscritos deverão passar por prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As etapas serão realizadas em setembro nas seguintes cidades do Estado de Sergipe: Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer