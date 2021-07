Inicial de R$: 30,4 mil: PGE-AL lança edital de concurso para procuradores

O concurso público da Procuradoria Geral de Alagoas teve edital de abertura publicado! O documento, divulgado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (9/7), oferta 15 vagas para o cargo de procurador.

Para participar, é necessário possuir ensino superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A profissão tem como remuneração R$ 30.404,42 para jornada de 20 horas semanais.

As inscrições serão abertas no próximo dia 16, pelo site do Cebraspe . Os interessados poderão se inscrever até 20 de agosto. Vale ressaltar que, do quantitativo total de vagas, 12 são para ampla concorrência e três reservadas para pessoas com deficiência.