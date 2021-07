Exército abre inscrições para comandos militares de três estados

(foto: Exército/Divulgação) Duas regiões militares do Exército estão com inscrições abertas para profissionais do Serviço Militar Temporário. As oportunidades são para os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Confira as oportunidades!





Comando da 9ª Região Militar

O Comando da 9ª Região Militar do Exército, localizado em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está com duas seleções abertas. Para participar, os profissionais devem possuir ensino fundamental, cursos profissionalizantes ou ensino superior; além de, no máximo, 40 anos de idade.





No edital de abertura n° 2, as oportunidades são para cabos nas ocupações de dentista, farmacêutico e veterinário. Já no edital n° 5, as chances são para cozinheiro, operador de microcomputador, auxiliar de refrigeração, auxiliar de solda, eletricista predial, ajudante de eletricista predial, motorista na categoria D ou E, auxiliar de mecânico, pedreiro, pintor e bombeiro hidráulico.





Além dos requisitos citados, o edital n° 5 é voltado para candidatos do sexo masculino.





As inscrições já estão abertas e serão aceitas até às 16h de 13 de julho, pelo site do comando. Não há taxa de participação.





Os inscritos passarão por entrevista, avaliação curricular, inspeção de saúde e exame de aptidão física e seleção complementar. A entrevista está prevista para 23 de agosto a 17 de setembro, a inspeção de saúde deverá ser feita durante o período de 8 a 18 de novembro e o exame de aptidão física de 14 a 16 de dezembro.





Os selecionados serão incorporados em 1° de fevereiro de 2022.





Comando da 4ª Região Militar

Em Minas Gerais, o Comando da 4ª Região Militar do Exército abre oportunidade de nível técnico e superior em três seleções para temporários. Os profissionais serão contratados mediante formação de cadastro de reserva.





O edital n° 7 visa prover vagas para Oficial Médico, Farmacêutico e Dentista (MFD). O edital n° 8 oferta vagas de Oficial Técnico Temporário (OTT) no nível superior em arquitetura, administração de banco de dados, fisioterapia, informática, engenharia, entre outros. Já o edital n° 9, para Sargento Técnico Temporário (STT), irá formar cadastro reserva para técnicos de diversas especialidades.





As inscrições devem ser feitas pelo site do comando até 19 de julho. Há taxa de participação de R$ 35 a R$ 40. Os candidatos serão avaliados por meio de entrevista, análise curricular, inspeção de saúde, exame de aptidão física e teste prático.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer