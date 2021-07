DER do Espírito Santo abre seleção com salários de até R$ 6,3 mil

(foto: Divulgação) O D epartamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER) , do Espírito Santo, para formação de cadastro de reserva de profissionais de níveis técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2.688,14 a R$ 6.377,84.





As chances são para Técnico Superior Operacional e Técnico Operacional, nos pré-requisitos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Engenharia Mecânica, Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental, Engenharia com especialidade em segurança do trabalho, Técnico de Estradas e Bacharel em Ciências Biológicas.





As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do órgão , no período de 7 a 21 de julho.





Os candidatos serão avaliados por meio de qualificação profissional, títulos e experiência profissional.





A seleção vai formar cadastro por 12 meses, renováveis por único e igual período, em regime de designação temporária para atendimento às necessidades de excepcional de interesse público.