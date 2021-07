Sead-GO abre seleção para entorno do DF e outras cidades goianas

As atividades serão exercidas nos municípios de Catalão, Cidade Ocidental, Inhumas, Itapaci, Rio Verde, Valparaíso de Goiás, Silvânia, Trindade e Cabeceiras. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana e, além da remuneração base, os profissionais também terão direito ao auxílio-alimentação, no valor de R$ 500.

As inscrições serão aceitas das 8h de 9 de julho às 18h do dia 19 do mesmo mês, pelo Portal de Seleção de Goiás. Há taxa de participação no valor de R$ 20.