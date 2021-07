IF Goiano abre seleção para professores com salários de até R$ 5,8 mil

(foto: Divulgação)



Para concorrer, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível superior de graduação na respectiva área do cargo pleiteado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) abriu nova seleção para admissão de professores substitutos, com lotação na cidade de Urutaí. As chances são para as áreas de atuação de Agronomia (1) e Anatomia Animal e Fisiologia Animal (1). Os salários variam de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21





Inscrição e etapas





Os interessados poderão se inscrever no período de 5 a 11 de julho de 2021, exclusivamente via internet pelo site do IF Goiano. O valor da taxa a ser paga é de R$ 60.





Os candidatos serão avaliados por prova de títulos e prova de desempenho didático, prevista para aplicação em 21 de julho de 2021.