Universidade Federal do Ceará abre seleção com salários de até R$ 18 mil

(foto: Divulgação) A Universidade Federal do Ceará (UFC)abriu nova seleção para a contratação de professores visitantes, com exercício no Campus de Fortaleza. Os salários variam de R$ 16.591,91 a R$ 18.663,64





São três vagas para os docentes dos seguintes setores de estudo: tributação ambiental (1); planejamento urbano e design da informação (1); gerenciamento na construção civil (1).





Os interessados devem ter nível superior completo, com pós-graduação na área de interesse.





Inscrições e etapas

As inscrições ficarão abertas entre 26 e 30 de julho de 2021, das 8h às 17h, exclusivamente de forma virtual, por meio do seguinte endereço de e-mail: pgdir@ufc.br.





Os candidatos inscritos serão avaliados por prova de títulos e análise do plano de trabalho e do projeto de pesquisa a ser executado pelo candidato.





O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, prorrogável apenas uma vez por igual período.