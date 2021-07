MPDFT: candidatos poderão consultar o gabarito preliminar na quinta (8/7)

(foto: FREEPIK) Fique atento: os gabaritos preliminares das provas do concurso público do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para o cargo de promotor serão publicados nesta quinta-feira (8/6), de acordo com o cronograma do certame.





O documento será disponibilizado no site do MPDFT. Ainda de acordo com o cronograma, nos dias 14 e 15 de julho os candidatos poderão interpor recurso, também no site da instituição. Os gabaritos definitivos estão previstos para dia 27 deste mês.





A prova discursiva, segunda fase do concurso, será aplicada de 10 a 12 de dezembro. Confira o cronograma!





O concurso

A seleção será para formação de cadastro de reserva na carreira de promotor adjunto. Profissionais da área recebem salário bruto de R$ 32.004,65. Para se inscrever, foi requisitado ensino superior completo em Direito e, no mínimo, três anos de experiência com atividade jurídica.





O concurso contará com provas escritas, orais e de títulos. As provas objetivas foram aplicadas em 4 de julho. Já a discursiva tem previsão para 10 de setembro e a oral para 22 de fevereiro. Veja aqui os detalhes!









