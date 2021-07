Governo de Alagoas prorroga prazo para pagamento do boleto do concurso da PM

(foto: PMAl/Divulgação)

A partir desta terça-feira (06), os candidatos do concurso com 1.060 vagas da Polícia Militar de Alagoas terão um tempinho a mais para pagar o boleto de inscrição do certame. É que o Governo do Estado publicou, em Diário Oficial, a prorrogação do prazo da quitação da taxa. Com a medida, elaborada por conta de um problema técnico identificado pelo Cebraspe na geração de alguns comprovantes, os concurseiros têm até o próximo dia 12 de julho para garantir o pagamento.