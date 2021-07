Secretaria de Saúde do DF retifica edital de seleção com 220 vagas

(foto: CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do DF retificou o edital do processo seletivo simplificado emergencial para contratação temporária de profissionais da saúde de nível superior e técnico. Serão disponibilizadas 220 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva. Sendo, 50 médicos da família e comunidade, 70 enfermeiros e 100 técnicos de enfermagem.Segundo o documento, publicado no Diário Oficial do DF desta terça-feira (6/7), foram alteradas a disposição dos cargos nas localidades e regiões administrativas. Confira aqui! O objetivo é reforçar o atendimento aos pacientes com covid-19. As inscrições encerraram no último dia 5, por meio do Instituto AOCP , nanca organizadora da seleção.