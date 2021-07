CRQ-10 reabre inscrições de concurso com vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação)

O Conselho Regional de Química da 10º Região (CRQ), no Ceará, divulgou um novo cronograma referente ao concurso com vagas em cargos de nível médio e de nível superior mais cadastro reserva. Com isso, as inscrições estão reabertas! Os cadastros seguem até 10 de agosto, por meio do site do Instituto Quadrix