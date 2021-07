Fundação PB Saúde lança primeiro concurso com mais de 4.400 vagas

As chances são nas áreas administrativa, assistencial e médica, com vagas para os níveis médio, técnico e superior. Confira:

Nível médio/técnico: assistente administrativo, auxiliar administrativo, estoquista, cozinheiro, costureira, copeiro, auxiliar de manutenção predial e maqueiro, farmácia, auxiliar de cozinha, motorista administrativo,designer gráfico, eletricista de manutenção, instrumentador em cirurgia cardiovascular, instrumentador em cirurgia neurológica, técnico de enfermagem, técnico de manutenção, técnico em equipamento médico hospitalar, técnico de manutenção hidráulica, técnico de refrigeração, técnico em informática, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho. A remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 2.400.

Nível superior: advogado, analista de departamento pessoal, analista de recursos humanos, analista de rede/sistemas/software, assessor de imprensa, assistente social, biomédico, contador, ecólogo, engenheiro do trabalho, estatístico, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta intensivista adulto e pediátrico, fonoaudiologia, neuropsicólogo, nutricionista, cirurgião dentista, perfusionista, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, enfermeiros e médico (em várias especialidades). Para profissionais de nível superior, os ganhos são de R$ 1.100 a R$ 1.500 para jornada de 24 a 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever no site da banca Vunesp a partir das 10h de 7 de julho. O período de inscrições ficará aberto até dia 29 do mesmo mês. A taxa de participação varia de R$ 50 a R$ 90, variando de acordo com a escolaridade do cargo concorrido.