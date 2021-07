Vagas da semana! Concursos abertos oferecem mais de 12.000 vagas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Banco do Brasil

CRN1 O Conselho Regional de Nutricionistas Da 1ª Região (CRN1), nas regiões do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, oferta cinco vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior. O período de inscrições ficará aberto entre 28 de junho e 8 de agosto, pelo site da banca Iades. O Banco do Brasil abriu edital de novo concurso público com 4.480 vagas para a carreira administrtiva, no cargo de escriturário. O salário iniciail é de R$ 3.022,37. As inscrições têm valor de R$ 38,00 e podem ser realizadas no período de 24 de junho a 28 de julho de 2021.

Exército









CRO-GO São editais de concurso destinados à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Quadro Complementar e de Capelães Militares, somando 170 vagas. Os interessados em participar da seleção, devem realizar inscrição no site www.esfcex.eb.mil.br, entre 16 de junho e 4 de agosto. Saiba mais!

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) oferece 20 vagas. As oportunidades são para advogados, com lotação em Goiânia. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix até 23h59 do dia 10 de agosto. A taxa de participação custa R$ 65. Saiba mais!

PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu concurso para soldados! Estão abertas 1.653 para a função, que requer nível superior em qualquer área. As inscrições poderão ser feitas de 14 de junho a 14 de julho, unicamente pelo site da PMMG. A taxa de participação é de R$ 92,62.

TJPR

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) para juízes substitutos oferece 12 vagas imediatas no cargo, que exige graduação em direito e pelo menos três anos de experiência com atividades jurídicas. Os contratados receberão salário inicial no valor de R$28.884,20. As inscrições deverão ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), até 14 de julho.

PMPI

A Polícia Militar do Piauí (PMPI) oferece 690 vagas, sendo 650 para soldados e 40 para oficiais. Os contratados receberão remuneração de R$ 3.470 a R$ 6.140. As inscrições serão aceitas de 25 de junho a 27 de julho, unicamente pelo site da banca Nucepe.





CRQ-20

O Conselho Regional de Química da 20ª Região (CRQ-20), no Mato Grosso do Sul, oferece 60 vagas temporárias para profissionais de nível médio e nível técnico. Os contratados irão atuar em Campo Grande e receber remuneração mensal no valor de R$2.112, para jornada semanal de 40 horas. As inscrições são aceitas pelo site do organizador, Instituto Quadrix, até às 23h59 de 12 de julho.

DPE-GO

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás (DPE-GO) oferece 47 vagas para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. As inscrições ficarão abertas no período das 10h de 5 de julho às 14h de 6 de agosto, por meio do site da FCC.

PGE PB

A Procuradoria Geral do Estado da Paraíba (PGE PB)oferece 12 vagas imediatas e efetivas para a carreira. Os profissionais contratados receberão ganho inicial de R$ 15.765,06. As inscrições podem ser feitas pelo site do organizador, Cebraspe. O período será encerrado às 18h de 15 de julho. A taxa de participação é de R$ 280.

PCAL

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) oferece 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente. Os contratados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76. O período de inscrições ficará aberto das 10h de 7 de junho às 18h de 12 de julho, somente pelo site do Cebraspe

Marinha

A Marinha divulgou edital para o quadro complementar de oficiais. São 12 chances para oficiais fuzileiros, oficiais intendentes e oficiais da armada. As inscrições estarão abertas no período de 19 de julho a 31 de julho, por meio do site da Marinha. A taxa é de R$ 130.

PCCE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) oferece 1.500 vagas para escrivães e inspetores. Do número total de oportunidades, 500 são para provimento imediato e 1.000 para formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca Idecan até 19 de julho.





Pefoce

O concurso público da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) oferece 510 vagas imediatas para o nível superior. A remuneração varia de R$ 3.629,72 a R$ 10.125,89. As inscrições ficarão abertas de 7 de junho a 8 de julho, pelo site da banca Idecan.





Sefaz-ES

A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES) oferta 150 vagas. As chances são para profissionais com nível superior em qualquer área e os aprovados receberão salário inicial de R$12.492,19 para carga horária semanal de 40 horas. As inscrições serão recebidas pelo site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), das 16h de 31 de maio às 16h de 5 de julho.





Tribunal de Justiça de Goiás

São 52 vagas para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial é de R$28.884,25. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições entre 7 de junho e 12 de julho de 2021, no site Fundação Carlos Chagas. Saiba mais!

Marinha

São 25 vagas para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). As chances são para homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior completo nas áreas requisitadas. As inscrições poderão ser feitas pelo portal da Marinha de 19 a 31 de julho. Saiba mais!

BRB

O Banco de Brasília (BRB) divulgou o novo edital de concurso público com 200 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. São 100 vagas para contratação imediata, além de mais 100 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142,00 e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais). As inscrições irão de 30 de maio a 15 de julho. Saiba mais!





Crefito-5