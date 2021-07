Exército lança cinco seleções para oficiais da 5ª Região Militar

(foto: Exército/Divulgação) O Comando da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro, no Paraná, divulgou, nesta sexta-feira (2/7), a abertura de cinco novos processos seletivos para oficiais temporários. Os profissionais serão contratados por meio de formação de cadastro de reserva.





Confira as oportunidades!

Edital 5: Medicina (Angiologia, Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia com Especialidade em Ecocardiografia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Médico Generalista, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia), Odontologia (Cirurgia Bucomaxilofacial, Dentística, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, Endodontia, Implantodontia, Odontologia para Pacientes Especiais, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Prótese Dentária, Radiologia Odontológica e Imaginologia) e Farmácia (Análises Clínicas, Farmácia Hospitalar ou Farmácia Clínica, Hematologia, Imunologia, Microbiologia, Oncologia/Quimioterapia e Parasitologia).





Edital 6: Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Enfermagem Generalista, Engenharia Ambiental, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social.





Edital 7: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Rede de Computadores.





Edital 8: Licenciatura em Arte, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Informática, Licenciatura em Letras (Português), Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química e Pedagogia.





Edital 9: Capelão Católico Apostólico Romano.





Os candidatos devem possuir nível superior completo na área desejada, ter até 40 anos e estar em dia com as obrigações do serviço militar. Após contratados, os servidores receberão ganhos mensais de R$ 9.070.





As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas pelo site da 5ª Região Militar de 2 a 30 de julho, até às 12h. Os inscritos serão avaliados por meio de análise de currículo, entrevista e inspeção de saúde.





O edital n° 9 também contará com exame de aptidão física. Já o edital n° 6 será composto, ainda, pelas fases de teste escrito, teste prático e exame de aptidão física.





A análise curricular está prevista para ser realizada no período de 30 de julho a 20 de agosto, enquanto a entrevista deverá ocorrer de 22 a 26 de novembro.





O prazo das seleções será válido até 1º de julho de 2022.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer