Sead-GO republica edital para professores; cronograma alterado

A Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead-GO) republicou o edital de abertura da seleção para contratação temporária de profissionais com nível superior. Os contratados irão atuar em cargos da Secretaria da Educação, com remuneração mensal de R$ 1.443,75 a R$ 2.887,50.

A seleção visa contratar professores, por meio de formação de cadastro de reserva, nas seguintes áreas: administração pública, artes, biologia, educação física, ensino religioso, história, letras espanhol, filosofia, física, geografia, análise de sistemas, ciência da computação, desenvolvimento de software, engenharia da computação, gestão da informação, informática, processamento de dados, rede de computadores, libras, pedagogia bilíngue, letras inglês, letras, matemática, química, ciências sociais e sociologia.

Caberá aos profissionais participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola/comunidade; elaborar planos curriculares e de ensino; ministrar aulas na educação básica; elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou o sistema de ensino estadual; entre outras atribuições.

Agora, as inscrições poderão ser feitas das 10h de 7 de julho às 18h do dia 19 do mesmo mês, pelo portal de seleções de Goiás . A taxa de participação é de R$ 20.