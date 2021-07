Corpo de Bombeiros do Rio abre seleção com 3.000 vagas

O novo processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) teve edital de abertura publicado! São ofertadas, ao todo, 3.000 vagas temporárias para todo o estado.

Do quantitativo total, 2.548 vagas são para soldados e 452 para oficiais. A remuneração varia de R$ 3.452,55 (soldado) a R$ 7.940,78 (oficial).

Para soldado, as oportunidades são para as funções de combatente, motorista combatente, guarda-vidas e técnicos de enfermagem e socorrista. Os profissionais devem possuir nível médio ou técnico, dependendo da ocupação concorrida, e até 25 anos.

Para oficiais, as chances são para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Todos os cargos exigem nível superior na área e idade máxima de 35 anos.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Funrio . O cronograma com datas de abertura, fechamento e etapas ainda não foi divulgado. A taxa de inscrição varia de R$ 71,53 a R$ 95,31.

Os inscritos passarão por três etapas de avaliação. A primeira será a prova objetiva, composta por 50 questões para soldados e 60 para oficiais. Serão cobradas questões sobre língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Os profissionais ainda serão avaliados nas fases Teste de Aptidão Física (TAF) e exame de saúde. Os candidatos ao cargo de soldado guarda-vidas ainda farão o Teste de Habilidades Específicas (THE).

As contratações terão duração de um ano, podendo ser prorrogadas por até oito anos. Já a seleção poderá ser válida por, no máximo, dois anos.