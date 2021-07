Universidade Federal de Goiás abre processo seletivo para professores

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas em uma série de concursos públicos destinados à contratação de professores do magistério federal temporariamente.

Os profissionais admitidos atuarão nos campus de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A jornada semanal de trabalho será de 20 horas ou de dedicação exclusiva. Já as remunerações mensais variam de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18.

São oferecidas 15 vagas nas áreas de Língua Portuguesa (1); Economia Rural (1); Controle e Sistemas Lineares (1); Projetos de Sistemas Mecânicos (1); Cerâmica/Subárea: Escultura (1); Geotecnologias e Geologia (1); Direito Agrário (1); Enfermagem Fundamental e Clínica (1); História da América Colonial (1); História das Relações Internacionais e Patrimônio (1); Telejornalismo e Audiovisual (1); Cirurgia Cardiovascular (1); Patologia (1); Odontologia em Saúde Coletiva (1) e Administração Geral (1).

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no site do Sistema de Concursos (Sisconcurso), entre os dias 2 de agosto a 27 de setembro de 2021, com pagamento de taxa nos valores de 45,00 a R$ 192,00.