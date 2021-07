TCDF divulga resultado de avaliação biopsicossocial e convoca para próxima etapa

(foto: TCDF/Divulgação)

O concurso para auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) teve publicado, no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (2/7), o resultado final da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.