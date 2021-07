Receita Federal seleciona peritos para atuação em alfândega

(foto: Reprodução/Redes) Foi divulgada, nesta quinta-feira (1°/7), uma nova seleção de credenciamento lançada pela Alfândega da Receita Federal do Brasil de Belém, no Pará. São oferecidas 22 vagas destinadas a profissionais de nível superior.





As oportunidades são para o cargo de perito autônomo nas áreas de arqueação de granéis (18), engenharia química (2) e química (2). Além de formação na área, é necessária ainda experiência profissional de, no mínimo, dois anos.





A remuneração pelos serviços prestados, em todos os casos, é de inteira responsabilidade do importador, exportador, transportador ou depositário interessado, devendo a mesma seguir as normas estabelecidas nos artigos 34 a 40 da IN RFB nº 1.800 de 21 de março de 2018.





O período de inscrições ficará aberto entre 12 e 30 de julho. Para participar, o candidato deverá informar o interesse pelo e-mail peritos.pa.alfbel@rfb.gov.br durante o prazo estabelecido. Não há taxa de participação.





Como avaliação, os inscritos passarão por análise de títulos. A fase avaliará o tempo de atuação como perito, o tempo de experiência como empregado, o currículo Lato Sensu e a especialização exigida no edital.





O credenciamento terá duração de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Veja o edital completo aqui.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer